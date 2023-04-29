Тамбовский «Спартак» разгромил «Зенит»

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Тамбов» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге местный одноименный клуб принимал пензенский «Зенит». На 10-й минуте Андрей Часовских поразил ворота соперника. На 29-й минуте Денис Скрыпников закрепил перевес хозяев (49-я). Окончательный счет на 82-й минуте установил Владимир Победимов - 3:0 в пользу тамбовчан.

После сегодняшней победы «Спартак» занимает пятое место с 25 очками в группе 3Б. Единолично лидирует «Знамя» из Ногинска (29). Теперь 5 мая тамбовский клуб сыграет в Ногинске. Начало поединка в 17:00.