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НовостиСпорт29 апреля 2023 19:12

Тамбовский «Спартак» разгромил «Зенит»

Победный гол провел Андрей Часовских
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Тамбов» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге местный одноименный клуб принимал пензенский «Зенит». На 10-й минуте Андрей Часовских поразил ворота соперника. На 29-й минуте Денис Скрыпников закрепил перевес хозяев (49-я). Окончательный счет на 82-й минуте установил Владимир Победимов - 3:0 в пользу тамбовчан.

После сегодняшней победы «Спартак» занимает пятое место с 25 очками в группе 3Б. Единолично лидирует «Знамя» из Ногинска (29). Теперь 5 мая тамбовский клуб сыграет в Ногинске. Начало поединка в 17:00.