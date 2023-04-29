Тамбовские баскетболисты упустили победу во Владивостоке

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Во Владивостоке состоялся третий второй полуфинальный матч турнира за 5-8-е места в мужской Суперлиге по баскетболу. Местное «Динамо» принимало «Тамбов». Обменявшись домашними победами, клубы вновь вернулись на паркет динамовского клуба. Неудачу в первой четверти (24:28), хозяева нивелировали лишь по итогам третьей – 70:70. Заключительный игровой отрезок прошел с небольшим перевесом хозяев – 17:14 и 87:84 в итоге.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Сергей Рассказов (18 очков), Андрей Логинов (14), Роман Баландин, Никита Иванов (по 13) и Максим Хозяшев (девять).

Таким образом, «волки» теперь поспорят за 7-8-е места с иркутским «Иркутом». Первый матч серии до двух побед состоится 2 мая в Сибири, второй – 6-го в Тамбове, третий (если понадобится) – 10-го в Иркутске.