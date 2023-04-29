В Тамбовской области фельдшер получила судимость за фальсификацию данных о вакцинированных пациентах

УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность фельдшера одного из региональных учреждений здравоохранения.

Установлено, что женщина, используя служебное положение, нарушила правила доступа к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которая внесена в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, с целью внесения недостоверных сведений о вакцинировании людей. На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

- Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области она признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.