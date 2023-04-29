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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 11:50

В Тамбовской области фельдшер получила судимость за фальсификацию данных о вакцинированных пациентах

Женщину признали виновной в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность фельдшера одного из региональных учреждений здравоохранения.

Установлено, что женщина, используя служебное положение, нарушила правила доступа к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которая внесена в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, с целью внесения недостоверных сведений о вакцинировании людей. На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

- Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области она признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.