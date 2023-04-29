25 тысяч жителей Тамбова проголосовали за скверы, которые они хотят видеть отремонтированными в 2024 году

Голосование продлится до 31 мая Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Около 25 тысячи жителей Тамбова уже выбрали общественные пространства для благоустройства в 2024 году. На данный момент лидирует Ахлебиновская роща, набравшая почти семь тысяч голосов. За ней следует сквер в районе детской музыкальной школы №2 им. В.К. Мержанова, у него - свыше пяти тысяч «за».

Помимо них в голосовании представлены Пионерский парк, территория на пересечении Моршанского шоссе и улицы Урожайной и сквер Баратынского.

Выбрать территорию можно до 31 мая здесь, предварительно авторизовавшись на Госуслугах.

- Если понадобится помощь, то есть возможность организовать вызов волонтерам по телефонам: 45-15-06, 48-15-79 (с 8.30 до 17.30), - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.