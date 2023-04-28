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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:30

В Знаменском районе возбуждено уголовное дело о загрязнении вод

Прокуратура оценила ущерб, причиненный реке Царевка от сброса сточных вод, в 7 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Неочищенные стоки нанесли реке серьезный урон

Неочищенные стоки нанесли реке серьезный урон

По материалу проверки прокуратуры Знаменского района возбуждено уголовное дело о загрязнении вод.

- Прокуратура с привлечением контролирующих органов провела проверку исполнения природоохранного законодательства, в ходе которой было установлено, что в водные объекты (каскад водоемов из трех прудов без названия и реки Царевка) осуществлен сброс неочищенной сточной воды, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.

Исследование проб воды в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области позволило произвести расчет размера ущерба, причиненного реке Царевка, он составил около 7 млн рублей.

Фото прокуратуры Знаменского района