В Знаменском районе возбуждено уголовное дело о загрязнении вод

Неочищенные стоки нанесли реке серьезный урон

По материалу проверки прокуратуры Знаменского района возбуждено уголовное дело о загрязнении вод.

- Прокуратура с привлечением контролирующих органов провела проверку исполнения природоохранного законодательства, в ходе которой было установлено, что в водные объекты (каскад водоемов из трех прудов без названия и реки Царевка) осуществлен сброс неочищенной сточной воды, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.

Исследование проб воды в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области позволило произвести расчет размера ущерба, причиненного реке Царевка, он составил около 7 млн рублей.

Фото прокуратуры Знаменского района