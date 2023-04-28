Тамбовский «Ясень Поленова» борется за право стать Главным деревом страны

Тамбовчане могут проголосовать за Главное дерево страны. Наш регион на конкурсе представляет «Ясень Поленова».

Дерево растет на территории бывшей усадьбы героя Отечественной войны 1812 года Алексея Васильевича Воейкова в селе Старая Ольшанка, ныне Красное Знамя Уваровского района. По преданию его посадила Вера Николаевна Воейкова со своими детьми в память об умершем муже. Ольшанское имение долгие годы было творческой мастерской будущих знаменитых художников Василия и Елены Поленовых.

- В конкурсе принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины, - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Отдать свой голос можно на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа. «Ясень Поленовых» находится под № 14.