Тамбовчанка пыталась украсть в магазине косметику

Сотрудники вневедомственной охраны города Тамбова задержали в гипермаркете на улице Советской 22-летнюю девушку, подозреваемую в краже косметической продукции.

Получив тревожное сообщение с охраняемого объекта, росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что тамбовчанка пыталась покинуть магазин с товарами, минуя кассу, но ее остановил охранник магазина, после чего на место вызвали правохранителей.

- Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.