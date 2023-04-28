В Первомайском районе дорога не соответствует требованиям

Размеры выбоин на дороге превышают допустимые размеры
Проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения позволила прокуратуре Первомайского района выявить нарушения в деятельности администрации Первомайского поссовета.
При обследовании дороги по улице Мичурина обнаружены многочисленные выбоины, размеры которых превышали установленные требования.
- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации поссовета привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017, - рассказали прокуратуре Первомайского района.
Суд обязал органы местного самоуправления отремонтировать дорогу в течение месяца.
Фото прокуратуры Первомайского района