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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:53

В Первомайском районе дорога не соответствует требованиям

Прокуратура через суд обязала поссовет отремонтировать проезжую часть в течение месяца
Марина МАКОВЛЕВА
Размеры выбоин на дороге превышают допустимые размеры

Размеры выбоин на дороге превышают допустимые размеры

Проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения позволила прокуратуре Первомайского района выявить нарушения в деятельности администрации Первомайского поссовета.

При обследовании дороги по улице Мичурина обнаружены многочисленные выбоины, размеры которых превышали установленные требования.

- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации поссовета привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017, - рассказали прокуратуре Первомайского района.

Суд обязал органы местного самоуправления отремонтировать дорогу в течение месяца.

Фото прокуратуры Первомайского района