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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 12:09

Руководство факультета тамбовского вуза подозревают в получении взятки

Студенту должны были обеспечить поступление без экзаменов и хорошие оценки
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя представительства и декана факультета одного из вузов. Их подозревают в получении взятки.

По версии следствия, подозреваемые получили от студента денежное вознаграждение за поступление в университет без экзаменов. Кроме того, они должны были обеспечить студенту положительные оценки за зачеты и экзамены, на которые тот не собирался являться.

- В настоящее время следствие располагает сведениями о получении ими взяток путем безналичных переводов от студента на сумму не менее 250 тысяч рублей. Данная коррупционная схема выявлена оперативными сотрудниками регионального УМВД России, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время обстоятельства дела выясняются. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения.