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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:47

В Тамбовской области под машину попала 71-летняя пенсионерка

Водитель выезжал с прилегающей территории и поворачивал налево
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пожилая женщина оказалась в больнице

Пожилая женщина оказалась в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 27 апреля в 15 часов 40 минут в районе дома №20а по улице Советская города Кирсанова. 26-летний мужчина за рулем «FORD FOCUS» при выезде с прилегающей территории поворачивал налево и сбил 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Кирсановскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.