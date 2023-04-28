В Тамбове начинает работу городской парк культуры и отдыха

Парк культуры и отдыха ждет тамбовчан

В выходные городской парк культуры и отдыха представит тамбовчанам праздничную развлекательную программу с песнями, танцами и мастер-классами.

По информации администрации города Тамбова, 29 апреля для юных тамбовчан состоится «Бум в парке». С 11.00 стартуют концертно-познавательные программы «Песня собирает друзей», «Мы начинаем БУМ в ПАРКЕ», мастер-класс «Подарок Тамбову» и другие интересные мероприятия.

30 апреля здесь пройдут патриотические мероприятия.

1 Мая гостей ждет программа «ПервоПарк!»

В эти дни в парке заработают аттракционы и зоны фуд-корта.

В Мичуринске также 29 апреля заработает городской Парк культуры и отдыха. Горожан ждут развлекательные, игровые и спортивные программы, начнут работу аттракционы.

- Режим работы Парка культуры и отдыха с 10 до 22 часов, перерыв с 15 до 16. Каждые выходные мичуринцев ждет насыщенная культурная программа, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Тамбова