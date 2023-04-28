Тамбовские студенты похитили с чужой банковской карты 21 тысячу рублей

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Тамбову с сообщением о краже с банковской карты обратилась жительница села Горелое, которая пояснила, что несколько дней назад потеряла свою банковскую карту, и забыла о том, что ее нужно было заблокировать. Потом заявительница увидела, что на ее телефон стали поступать сообщения о том, что с карты оплачиваются покупки. Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что большинство оплат картой производилось в ТЦ «Рио» и «Улей». Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личности совершивших кражи денег с банковской карты пенсионерки. Ими оказались двое студентов одного из тамбовских вузов. Молодые люди нашли карту и, вместо того, чтобы вернуть ее, решили ею воспользоваться. Общая сумма похищенных с карты денег составила более 21 тысячи рублей.

- В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка, по окончании которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.