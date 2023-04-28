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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:34

Тамбовчанка пожаловалась в прокуратуру на приставов, которые не взыскивали алименты с ее бывшего мужа

Должник выплатил 200 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу бездействия судебных приставов по взысканию алиментов на содержание ребенка. Установлено, что в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов в пользу заявительницы судебными приставами – исполнителями территориального РОСП несвоевременно и не в полном объеме совершались исполнительные действия, предусмотренные действующим законодательством.

С целью восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего прокуратура внесла представление руководителю регионального УФССП России. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён.

- Судебным приставом-исполнителем с должника взыскана задолженность по алиментам в размере более 200 тыс. рублей, права ребенка восстановлены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.