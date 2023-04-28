Тамбовчанка пожаловалась в прокуратуру на приставов, которые не взыскивали алименты с ее бывшего мужа

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу бездействия судебных приставов по взысканию алиментов на содержание ребенка. Установлено, что в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов в пользу заявительницы судебными приставами – исполнителями территориального РОСП несвоевременно и не в полном объеме совершались исполнительные действия, предусмотренные действующим законодательством.

С целью восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего прокуратура внесла представление руководителю регионального УФССП России. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён.

- Судебным приставом-исполнителем с должника взыскана задолженность по алиментам в размере более 200 тыс. рублей, права ребенка восстановлены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.