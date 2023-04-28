В Тамбове будут судить мотоциклиста, насмерть сбившего 70-летнего пешехода

Парень на мотоцикле не заметил мужчину на переходе

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

- Обвиняемый, управляя мотоциклом «Сузуки», при движении по Рассказовскому шоссе города Тамбова допустил наезд на 70-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд города Тамбова.