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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:49

Житель Моршанска украл 2 кондиционера из пустующего здания

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Марина МАКОВЛЕВА

Полицейские выявили, что с территории недействующего здания «Моршанской табачной фабрики» похищены 2 кондиционера. Личность подозреваемого удалось установить, его задержали. Им оказался 26-летний местный житель. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.

- Подозреваемый сознался в краже. Похищенные кондиционеры он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.