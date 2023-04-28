В Рассказовском районе полицейские поймали подростков на мотоциклах

Рассказовские сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы выявили на улице Кооперативной села Нижнеспасское двух несовершеннолетних парней на мотоциклах. Теперь к уголовной ответственности могут привлечь из матерей.

- Уголовное законодательство квалифицирует подобное деяние согласно статье 151.2 УК РФ как вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Женщинам может грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо до 1 года исправительных или принудительных работ, либо до года тюрьмы.