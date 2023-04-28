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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:19

В Рассказовском районе полицейские поймали подростков на мотоциклах

Матерям юношей грозит уголовная ответственность
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовские сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы выявили на улице Кооперативной села Нижнеспасское двух несовершеннолетних парней на мотоциклах. Теперь к уголовной ответственности могут привлечь из матерей.

- Уголовное законодательство квалифицирует подобное деяние согласно статье 151.2 УК РФ как вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Женщинам может грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо до 1 года исправительных или принудительных работ, либо до года тюрьмы.