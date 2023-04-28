В Тамбове начали ремонт ул. Агапкина

Работы проведут на участке от Мичуринской до Рылеева Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стартовали дорожные работы на улице Агапкина на участке от Мичуринской до Рылеева.

Дорога была построена около 15 лет назад. В настоящий момент на проезжей части имеются многочисленные разрушения асфальта, так называемые отраженные трещины в местах прохождения подземных инженерных сетей, проседания и ямы на тротуарах.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет уложено новое дорожное покрытие, установлен бортовой камень, обустроены тротуары и парковочные карманы, нанесена разметка, обновлено уличное освещение.

В этом году впервые при проведении ремонта установят современные самонивелирующиеся люки. За счет конструкции, опирающейся не на бетонный колодец, а на полотно, дорожное покрытие не будет просаживаться и останется вровень с крышкой люка. Дополнительная ремонтная вставка позволит осуществлять регулирование по высоте при замене дорожного покрытия.

- Помимо улицы Агапкина, в этом году отремонтируем улицы Чичканова и Свободная, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - На эти объекты подрядчики выйдут в ближайшие дни.