Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 6:01

В Мичуринске готовят к запуску светомузыкальные плавающие фонтаны

Они заработают 1 мая на территории парка-набережной
Марина МАКОВЛЕВА
Монтаж фонтанов завершится в ближайшие дни

Монтаж фонтанов завершится в ближайшие дни

В Мичуринске монтируют светомузыкальные фонтаны на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». У центрального моста будут синхронно работать 3 фонтана.

- Завершить пуско-наладочные работы специалисты планируют до конца текущей недели. Полюбоваться неповторимым очарованием комплекса фонтанов на набережной Мичуринска можно будет с 1 мая. Напомним, в эту дату по традиции откроется сезон и заработают все фонтаны города, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Сейчас в наукограде насчитывается 7 фонтанов. 2 «яблочных» фонтана расположены на Привокзальной площади и площади им. И.В. Мичурина, по одному разместились на Площади Славы и в Парке культуры и отдыха.

Фото администрации города Мичуринска