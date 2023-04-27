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НовостиОбщество27 апреля 2023 16:47

28 апреля в Тамбовской области пройдет рейд по нетрезвым водителям

За три месяца в регионе произошли 13 аварий по вине нетрезвых автомобилистов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

28 апреля на дорогах Тамбовской области будут дежурить усиленные наряды ДПС, главной задачей которых станет выявление нетрезвых автомобилистов. Рейд по пьяным водителям – мероприятие, особенно актуальное с наступлением теплых дней, когда любителей отдыха с возлияниями становится больше. Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

В прошедшие три месяца этого года на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 17 получили травмы. Это значительно меньше (на 69%, 71% и 70% соответственно), чем за тот же период прошлого года.

- Тем не менее проблема остается, - констатируют в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В этом году автоинспекторы задержали почти тысячу человек, севших за руль в состоянии опьянения.