28 апреля в Тамбовской области пройдет рейд по нетрезвым водителям

28 апреля на дорогах Тамбовской области будут дежурить усиленные наряды ДПС, главной задачей которых станет выявление нетрезвых автомобилистов. Рейд по пьяным водителям – мероприятие, особенно актуальное с наступлением теплых дней, когда любителей отдыха с возлияниями становится больше. Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

В прошедшие три месяца этого года на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 17 получили травмы. Это значительно меньше (на 69%, 71% и 70% соответственно), чем за тот же период прошлого года.

- Тем не менее проблема остается, - констатируют в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В этом году автоинспекторы задержали почти тысячу человек, севших за руль в состоянии опьянения.