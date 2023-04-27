В Тамбове фельдшер, покусанная собакой пациента, обратилась в суд

Тамбовский районный суд рассмотрел иск фельдшера городской поликлиники. Женщина потребовала возместить ей убытки в размере 15 542 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей.

Женщина по вызову прибыла к ответчице, чтобы оказать ей медицинскую помочь. Но во дворе на нее набросилась ее собака, сорвавшаяся с цепи.

- В результате произошедшего ей были причинены убытки в виде дополнительных расходов: на приобретение зимних сапог, брюк в размере 6139 рублей, на покупку лекарственных средств в размере 1761,55 рублей, недополученный заработок составил 7641, 53 рублей. Фельдшер испытала физические и моральные страдания, выразившиеся в перенесенном стрессе, болях и переживаниях. Компенсацию морального вреда она оценила в 50 000 рублей, - рассказали в Тамбовском районном суде.

Ответчица исковые требования не признала и высказала сомнения в том, что именно ее собака укусила фельдшера. Однако суд установил, что собака принадлежит ей и именно ненадлежащее содержание ответчицей этой собаки привело к тому, что пес укусил фельдшера.

Исковые требования фельдшера были удовлетворены частично. Женщине присудили 20 000 рублей компенсации морального вреда, также ей компенсируют недополученный заработок, расходы на лечение и судебные расходы.