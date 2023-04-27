В Тамбове определен график отключений света на 28 апреля и 2 мая

28 апреля в Тамбове запланировано проведение ремонта на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Кирова, д. 12-57;
- ул. Пятницкая, д. 2-17;
- ул. Красная, д. 3-16.
Кроме того, по информации администрации города Тамбова, 2 мая также запланированы работы, из-за которых жителям нескольких улиц придется обойтись без света.
С 09. 00 до 11.30:
- по ул. Физкультурников, д. 1-16;
- по ул. Солнечной, д. 5-12;
- по ул. Гастелло, д. 48-60;
- по ул. Фрунзе, д. 13-58;
- по ул. 40 лет Октября, д. 54-98;
- по ул. Ванина, д. 1-29;
- по ул. Гастелло, д. 65-107;
- по ул. Дорожной, д. 1-63;
с 13:30 до 16:00:
- по ул. Советской, д. 161;
- по ул. Чичканова, д. 55;
- по ул. Володарского, д. 12;
с 09.00 до 16.00:
- по ул. Красной, д. 16;
- по ул. Пятницкой, д. 1-17;
- по ул. Петропавловской, д. 1-30;
- по ул. Гагарина, д. 77-95;
- по ул. Усманской, д. 1-7;
- по ул. Воронежской, д. 2-16;
- по ул. Н. Липецкой, д. 2-34;
- по ул. Крылова, д. 24-59.