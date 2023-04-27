В Тамбове определен график отключений света на 28 апреля и 2 мая

28 апреля в Тамбове запланировано проведение ремонта на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Кирова, д. 12-57;

- ул. Пятницкая, д. 2-17;

- ул. Красная, д. 3-16.

Кроме того, по информации администрации города Тамбова, 2 мая также запланированы работы, из-за которых жителям нескольких улиц придется обойтись без света.

С 09. 00 до 11.30:

- по ул. Физкультурников, д. 1-16;

- по ул. Солнечной, д. 5-12;

- по ул. Гастелло, д. 48-60;

- по ул. Фрунзе, д. 13-58;

- по ул. 40 лет Октября, д. 54-98;

- по ул. Ванина, д. 1-29;

- по ул. Гастелло, д. 65-107;

- по ул. Дорожной, д. 1-63;

с 13:30 до 16:00:

- по ул. Советской, д. 161;

- по ул. Чичканова, д. 55;

- по ул. Володарского, д. 12;

с 09.00 до 16.00:

- по ул. Красной, д. 16;

- по ул. Пятницкой, д. 1-17;

- по ул. Петропавловской, д. 1-30;

- по ул. Гагарина, д. 77-95;

- по ул. Усманской, д. 1-7;

- по ул. Воронежской, д. 2-16;

- по ул. Н. Липецкой, д. 2-34;

- по ул. Крылова, д. 24-59.