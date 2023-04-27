Тамбовский водоканал наказали за некачественную питьевую воду

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова провела проверку по обращению жительницы дома № 8 «А» по ул. Пионерской о ненадлежащем качестве питьевой воды.

В марте текущего года прокуратурой с привлечением сотрудника ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» произведен отбор проб воды из распределительной сети. Согласно протоколу лабораторных испытаний вода не соответствует требованиям санитарных норм и правил по органолептическому показателю и содержанию железа.

- В связи с нарушением по постановлению прокуратуры организация, являющаяся поставщиком коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирный жилой дом, привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), - сообщает прокуратура Тамбовской области.