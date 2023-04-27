Тамбовчане смогут проголосовать за лучший проект благоустройства территории на ул. Советской/Лермонтовской, 57/11

Мнение горожан учтут при выборе победителя Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершается прием заявок на конкурс эскизных проектов общественного пространства территории в районе ул. Советской/Лермонтовской, 57/11. Он был объявлен около полутора месяцев назад администрацией города Тамбова.

Цель творческого состязания - выбрать лучшее решение по организации общественного пространства, которое жители и гости города могли бы круглогодично использовать для досуга и отдыха.

Проектируемая территория находится в исторической части Тамбова. Вблизи расположен дом Людмилы Ростовцевой-Скалон, где, как считается, бывал композитор Сергей Рахманинов, здание областной детской библиотеки.

В городское управление архитектуры поступило уже несколько проектов.

- Конкурсанты предлагают различные варианты благоустройства: от тематического парка, посвященного одному из брендов Тамбова, до встраивания нового пространства в контекст исторической застройки. Работы поступают и от частных лиц, и от коллективов проектных организаций. Ждем эскизы и от студентов-архитекторов,- рассказали в управлении.

На следующий день после окончания приема работ на конкурс, 2 мая, они будут выложены на официальной сайте администрации города Тамбова. До 5 мая включительно каждый сможет изучить разработанные эскизные проекты общественного пространства и проголосовать за наиболее понравившийся.

- Мнение горожан будет учтено при определении победителя конкурсной комиссией, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Напомним, в ее составе почетный архитектор России Вячеслав Василенко, краеведы Марина Климкова и Олег Карнаухов, главные архитекторы области и города Александр Филатов и Яна Ломко, председатель регионального отделения «Союза художников России» Владимир Соловьев и другие.

Узнать подробности об участии можно в городском управлении архитектуры по телефонам: 72-18-44, 72-09-74.