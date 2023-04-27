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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:01

В Тамбове с начала года демонтировали более 250 незаконных рекламных конструкций

Большинство вывесок убрали сами владельцы
Марина МАКОВЛЕВА
На исторических зданиях - никаких вывесок!

На исторических зданиях - никаких вывесок!

В Тамбове демонтировали незаконную вывеску с объекта культурного наследия региона — флигеля городской усадьбы Нарышкиных постройки 19 века.

- Здесь была установлена самовольная конструкция, прикрепленная на пяти анкерных болтах, что запрещено правилами. На таких объектах разрешены только информационные таблички с историко-культурной информацией, - пояснили в администрации города Тамбова.

Всего за день убрано около 40 объектов незаконной рекламы с улиц Советской, Астраханской, Чичканова, Агапкина и в поселке Строитель. С начала года количество ликвидированных конструкций превысило 250. Большинство сняли сами владельцы, остальные были демонтированы принудительно.

Фото администрации города Тамбова