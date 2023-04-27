Тамбовчанин украл с работы мешки из-под сахара

В знаменскую полицию поступило сообщение о краже упаковочного материала из производственного помещения местного предприятия. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным задержали 32-летнего мужчину из Тамбова.

- Он работал на данном предприятии и воспользовался знанием системы охраны. Накануне он проник в помещение, похитил упаковочный материал и, погрузив все в автомобиль, вывез для личного использования, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Раскрыть преступление помогла камера видеонаблюдения. Похищенные мешки из-под сахара возвращены предприятию. Возбуждено уголовное дело о краже.