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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 10:24

Педагог мичуринского Центра детского творчества оставил без присмотра карт, катаясь на котором чуть не погиб ребенок

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочка решила покататься на оставленной без присмотра машине

Девочка решила покататься на оставленной без присмотра машине

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении педагога дополнительного образования Центра детского творчества, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что 7 декабря прошлого года на территории школы обвиняемый проводил занятия по программе технической направленности «Основы картинга», после окончания которых, зная, что карт является источником повышенной опасности, и не все дети покинули территорию образовательного учреждения, оставил его без присмотра и ушел в мастерскую. В это время одна из учащихся другой секции без соответствующего обмундирования села в карт и, не соблюдая правила техники безопасности, поехала. При движении конец шарфа школьницы попал в привод карта и, накрутившись на звездочки моторной передачи, сдавил ей шею. В результате здоровью 13-летней потерпевшей причинен тяжкий вред. Врачи диагностировали у нее механическую асфиксию, осложнившуюся острой дыхательной недостаточностью.

- В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.