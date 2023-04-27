Педагог мичуринского Центра детского творчества оставил без присмотра карт, катаясь на котором чуть не погиб ребенок

Девочка решила покататься на оставленной без присмотра машине Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении педагога дополнительного образования Центра детского творчества, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что 7 декабря прошлого года на территории школы обвиняемый проводил занятия по программе технической направленности «Основы картинга», после окончания которых, зная, что карт является источником повышенной опасности, и не все дети покинули территорию образовательного учреждения, оставил его без присмотра и ушел в мастерскую. В это время одна из учащихся другой секции без соответствующего обмундирования села в карт и, не соблюдая правила техники безопасности, поехала. При движении конец шарфа школьницы попал в привод карта и, накрутившись на звездочки моторной передачи, сдавил ей шею. В результате здоровью 13-летней потерпевшей причинен тяжкий вред. Врачи диагностировали у нее механическую асфиксию, осложнившуюся острой дыхательной недостаточностью.

- В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.