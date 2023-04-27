В Мичуринске гендиректор турфирмы обманула 59 человек, которые заплатили ей за отдых

В УМВД России по Тамбовской области расследуют уголовное дело, которое возбудили по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пострадавшими по нему проходят 59 жителей региона. Все они в течение 2021-2022 годов обращались в одно из туристических агентств города Мичуринска, где им пообещали организовать отдых как в России, так и за рубежом. Генеральный директор турфирмы – 39-летняя жительница Мичуринска – в качестве оплаты за тур принимала наличные или просила клиентов перевести деньги на свою личную банковскую карту и карту родственников, а также на расчётный счет компании. Но когда клиенты приезжали в аэропорты, на вокзалы, там их никто не ждал. На претензии обманутых людей женщина отвечала, что трудности в оформлении поездок возникли из-за происходящих событий в стране.

Сотрудники уголовного розыска, а после и подключившиеся коллеги из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили и опросили 59 обманутых клиентов. Полицейские провели обыски в помещении компании, изъяли документацию, компьютерные носители, печати, сотовые телефоны, копии договоров, банковские карты, назначили проведение бухгалтерских и других экспертиз.

Сама компания работала с 2012 года, до 2021 года проблем с турпоездками, которые она организовывала не было. Некоторым клиентам, у которых по определенным обстоятельствам отдых был сорван, директор возвращала деньги. Но как установили полицейские, в последнее время турфирма стала напоминать своего рода финансовую пирамиду. Недовольным клиентам деньги возвращались из средств, уплаченных новыми.

- Практически еженедельно регистрируются новые факты, обманутые люди обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве. Предварительный ущерб от противоправной деятельности, причиненный 59 клиентам, составил около пяти миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Директор не смогла объяснить, куда исчезли эти средства. В этом предстоит разобраться следствию. Кроме этого, полицейские разыскивают возможных других клиентов турфирмы, которые также стали жертвами мошенничества, но не обратились в органы внутренних дел.