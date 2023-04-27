Руководитель одного из лесхозов Тамбовской области похитил больше 1 миллиона рублей бюджетных средств

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность директора одного из лесных хозяйств региона, который похитил и присвоил бюджетные деньги. Установлено, что используя свое служебное положение, мужчина внес недостоверные сведения в отчетные документы. Таким образом он присвоил

деньги возглавляемой им организации. Кроме того, руководитель заключал фиктивные договоры на работы о лесовосстановлению, деньги на которые выделялись по нацпроекту «Экология» и также их похитил. Причиненный бюджету страны ущерб оценили в 1,1 миллиона рублей.

- На основании материалов регионального УФСБ, в полиции в отношении руководителя лесхоза возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Решением Рассказовского районного суда Тамбовской области директора признали виновным в совершении этих преступлений и приговорили его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Апелляционным определением Тамбовского областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.