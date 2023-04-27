В Тамбовской области мотоциклист погиб после столкновения с KIA RIO

Мотоциклист погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 26 апреля в 12 часов 20 минут в районе дома №2 по улице Советская рабочего поселка Ржакса. 33-летний водитель мотоцикла «MotoLand», выехал на полосу встречного движения в районе расположения регулируемого железнодорожного переезда, там, где это запрещено и столкнулся с «KIA RIO», которым управлял 72-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.