Тамбовчанин чуть не зарезал собственного брата

Ленинский межрайонный следственный отдел Тамбова регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. В прокуратуре Советского района Тамбова утверждено обвинительное заключение по данному делу.

- Между 31-летним потерпевшим и его младшим братом в квартире, в которой они совместно проживали, произошел словесный конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый умышленно нанес брату множественные удары кухонным ножом в различные части тела, в том числе в голову и шею. Довести свой преступный умысел фигурант не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены отцом, который впоследствии вызвал скорую медицинскую помощь, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Злоумышленник скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать в Москве.

Как пояснили в прокуратуре Советского района, уголовное дело направлено в районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.