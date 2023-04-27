Тамбовчанин за рулем иномарки опрокинулся в автомобиле, въехав в тросовое ограждение

В аварии получил травмы пассажир Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 30-летний мужчина, произошла 26 апреля в 2 часа ночи на 408 километре автодороги Р-22 «Каспий» Никифоровского района. 29-летний водитель «Volkswagen Polo» не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение, после чего его автомобиль опрокинулся.

- В результате аварии водитель иномарки не пострадал, а его 30-летий пассажир после ДТП самостоятельно обратился к врачам за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.