Жителя Сосновского района будут судить за хранение наркотиков

Сотрудники сосновского наркоконтроля задержали на территории районного центра 33-летнего местного жителя. Он подозревался в незаконном обороте наркотиков. У мужчины при себе был сверток с 10 граммами марихуаны.

- Мужчина был доставлен в отдел внутренних дел, где признался, что летом минувшего года нарвал марихуану на территории района, принес домой, высушил и употреблял. В ходе обыска дома у подозреваемого полицейские нашли банку с высушенной марихуаной весом сто граммов, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Изъятый наркотик направлен на экспертизу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу.