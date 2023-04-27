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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:20

У тамбовчанина за долги арестовали мотоцикл

Мужчина не оплатил налоги, услуги ЖКХ, ущерб от ДТП, зато купил спортивный байк
Марина МАКОВЛЕВА
Если владелец не найдет средства на оплату долгов, то лишится мотоцикла

Если владелец не найдет средства на оплату долгов, то лишится мотоцикла

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 31-летнего тамбовчанина, находится на исполнении в Октябрьском районном отделении судебных приставов. Должник своевременно не оплатил налоги, услуги ЖКХ и причиненный в ДТП ущерб на сумму 165 тысяч рублей.

- Судебный пристав установил, что гражданин заключил договор купли-продажи и приобрел автотранспортное средство - спортивный мотоцикл Honda CBR400. Благодаря межведомственному взаимодействию с сотрудниками ГИБДД, сотруднику ведомства удалось выяснить, что движимое имущество должника находится на стоянке в областном центре, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав наложил на мотоцикл арест, мототехнику на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Если мужчина не оплатит долг, спортивный мотоцикл оценят и направят на принудительную реализацию.

Фото УФССП по Тамбовской области