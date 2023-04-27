У тамбовчанина за долги арестовали мотоцикл

Если владелец не найдет средства на оплату долгов, то лишится мотоцикла

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 31-летнего тамбовчанина, находится на исполнении в Октябрьском районном отделении судебных приставов. Должник своевременно не оплатил налоги, услуги ЖКХ и причиненный в ДТП ущерб на сумму 165 тысяч рублей.

- Судебный пристав установил, что гражданин заключил договор купли-продажи и приобрел автотранспортное средство - спортивный мотоцикл Honda CBR400. Благодаря межведомственному взаимодействию с сотрудниками ГИБДД, сотруднику ведомства удалось выяснить, что движимое имущество должника находится на стоянке в областном центре, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав наложил на мотоцикл арест, мототехнику на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Если мужчина не оплатит долг, спортивный мотоцикл оценят и направят на принудительную реализацию.

Фото УФССП по Тамбовской области