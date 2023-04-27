Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 6:40

Тамбовская прокуратура проверит целесообразность покупки АИЖК автомобиля за 11 млн рублей

Компания разметила аукцион на приобретение в лизинг машины VOYAH DREAM PHEV
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Тамбовской области проводит проверку по публикациям в средствах массовой информации. Предметом проверки стало соблюдение АО «АИЖК Тамбовской области» законодательства о закупках при размещении аукциона на оказание финансовой услуги лизинга. Речь идет о покупке автомобиля VOYAH DREAM PHEV или эквивалента стоимостью более 11 млн рублей.

- Поскольку АО «АИЖК Тамбовской области» является компанией со 100 % государственным участием, в ходе проверки будет дана оценка правомерности и экономической целесообразности приобретения данного автомобиля с учетом финансового положения организации, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.