Тамбовская прокуратура проверит целесообразность покупки АИЖК автомобиля за 11 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области проводит проверку по публикациям в средствах массовой информации. Предметом проверки стало соблюдение АО «АИЖК Тамбовской области» законодательства о закупках при размещении аукциона на оказание финансовой услуги лизинга. Речь идет о покупке автомобиля VOYAH DREAM PHEV или эквивалента стоимостью более 11 млн рублей.

- Поскольку АО «АИЖК Тамбовской области» является компанией со 100 % государственным участием, в ходе проверки будет дана оценка правомерности и экономической целесообразности приобретения данного автомобиля с учетом финансового положения организации, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.