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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 6:20

Жители Моршанска получили сроки за разбойное нападение

Мужчины пригрозили знакомому ружьем и скрылись на его машине
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчины угрожали знакомому ружьем

Мужчины угрожали знакомому ружьем

Прокуратура Моршанска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Мужчины признаны виновными в разбое.

- В поселке Текстильный подсудимые совершили разбойное нападение на ранее знакомого им мужчину, угрожая применением огнестрельного оружия (ружье ИЖ-81) они завладели автомобилем ВАЗ – 21150 и скрылись с места преступления, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

Полицейским удалось быстро найти и задержать подозреваемых. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 и 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Фото прокуратуры города Моршанска