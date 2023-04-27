В Тамбове в этом году высадят 1,5 тысячи крупномеров

Крупномеры отлично приживаются в городских условиях Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Не менее 1,5 тысяч крупномеров высадят в Тамбове в этом году. Это почти втрое больше, чем годом ранее. Вопросы комплексного подхода к озеленению областного центра вновь обсудили на городском совещании. Задача за несколько лет – создать надежный «зеленый каркас» города. Особенно в условиях карантина по жуку-вредителю, который привел к тотальному уничтожению всех ясеней.

Активно высаживать крупномеры в городе начали два года назад. Первые 400 лип, высаженные на ул. Советской, полностью прижились. В минувшем году появились еще более 500 крупномеров. При этом чахлые прутики высотой не более метра, высадка которых практиковалась в Тамбове на протяжении долгих лет, нередко погибали. Это вызывало критику со стороны горожан. Совсем отказаться от таких саженцев город не собирается, но специалисты обещают более тщательно подходить к местам их высадки. К примеру, в скверах и парках такие деревца приживаются, а вот вдоль дорог – болеют и гибнут.

- Первые в этом году 500 крупномеров появятся в ближайшее время на Астраханской, К. Маркса, Сергеева Ценского и Энгельса – там, где удаляют карантинные ясени, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.