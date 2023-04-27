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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:01

В день начала строительства Тамбова в городе включат фонтаны

Это на несколько дней раньше обычного
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Фонтаны заработают с 27 апреля

Фонтаны заработают с 27 апреля

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

27 апреля (17 апреля по старому стилю) по указу царя Михаила Фёдоровича было начато строительство города-крепости Тамбов для защиты южных рубежей страны.

- Именно в этот день в городе решили открыть сезон городских фонтанов, которые стали одной из визитных карточек нашего города, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Традиционно фонтаны в городе начинают работать с 1 мая, но в этом году их открытие состоится на несколько дне раньше.