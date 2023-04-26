Житель Мичуринска попался на торговле марихуаной

В полицию Мичуринска поступила информация о незаконном обороте наркотиков. Сотрудники наркоконтроля выявили, что 40-летний мужчина продал у своего дома на улице Циолковского сверток с марихуаной весом 1,7 грамма местному жителю.

Мужчину задержали, он рассказал, что купил наркотик бесконтактным способом. Личность клиента также установлена, наркотик изъят.

- Сверток с марихуаной направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.