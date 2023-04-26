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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 14:40

Тамбовчанин украл у родственницы ворота от гаража

Возбуждено уголовное дело
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Тамбова поступила дополнительная информация о ранее совершенной краже металлоизделий на улице Новолипецкой. Неизвестный снял ворота с гаража потерпевшей и вывез их на автомобиле, пока хозяев не было дома.

Оперативники обнаружили следы автомобиля. Была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний родственник собственницы гаража. Он хотел использовать ворота в личных целях.

- Похищенные металлоизделия изъяты и будут возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». После проведения криминалистами экспертизы причиненного материального ущерба будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.