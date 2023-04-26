В 2023 году на сохранение объектов культурного наследия Тамбовской области направят 282 млн рублей

В Тамбовской области под охраной находится 1602 объекта культурного наследия

В 2023 году на развитие культуры в Тамбовской области направят 49 млн рублей. В целом на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в регионе планируется направить 282 млн рублей.

Также в этом году по программе «Наследие Тамбовщины» запланирован капитальный ремонт 15 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. В настоящее время ведется разработка проектной документации.

- В Тамбовской области на государственной охране находится 1602 объекта культурного наследия. Из них 86 объектов культурного наследия являются объектами федерального значения, 514 - объектами регионального значения, 5 - объектами местного значения, 997 - выявленными объектами, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области