В Тамбове будут судить молодых людей из Узбекистана за попытку торговли наркотиками

Изъято около 400 грамм героина

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу двух иностранных граждан. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в крупном размере.

- 26-летний гражданин Республики Узбекистан и его 22-летний знакомый по предварительному сговору получили в Московской области оптовую партию наркотического средства для дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом на территории Тамбова. Прибыв в город, обвиняемые не успели довести свой преступный умысел до конца, поскольку их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области. Из незаконного оборота было изъято около 400 граммов героина, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. Молодым людям может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото прокуратуры Тамбовской области