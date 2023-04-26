В Тамбове начинает работу сезонный маршрут № 28

С 29 апреля в Тамбове организовано движение по сезонному маршруту № 28 «Рылеева – Магистральная – Дом ветеранов».

По информации МБУ «Пассажирские перевозки», время отправления ежедневно:

от остановки «Проф.лицей» - 6:40/ 8:02/ 9:32// 15:32/ 17:35

от остановки «Магистральная» - 6:47/ 8:11/ 9:41// 15:41/ 17:44

от остановки «Московская» - 7:12/ 8:39/ 10:09// 16:09/ 18:12

от остановки «Дом ветеранов» - 7:30/ 9:00// 15:00/ 17:00/ 18:30.

В связи с началом работы автобуса № 28 скорректировано расписание движения по маршруту №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов».

Время отправления ежедневно:

от остановки «Ц. рынок» - 6:34/ 7:27/ 9:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:30/ 14:15/ 15:15/ 16:15/ 17:15/ 18:15/ 19:15

от остановки «Дом ветеранов» - 7:00/ 7:55/ 9:30/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:00/ 14:00/ 15:45/ 16:45/ 17:45.