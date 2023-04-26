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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:20

Первая смена в тамбовских детских лагерях стартует 27 мая

Отдохнуть за городом смогут более 16 тысяч ребят
Марина МАКОВЛЕВА
Лагеря ждут юных тамбовчан

Лагеря ждут юных тамбовчан

27 мая детские лагеря Тамбовской области примут юных жителей региона. Сейчас идет подготовка к этому событию: обновляются коммуникации, ремонтируются полы, красятся стены. Территория освобождается от мусора и обрабатывается от клещей.

- В детском лагере «Солнечный» планируется отремонтировать прачечную и установить новые стиральные машины. Кроме того, до начала сезона здесь закончат работы по ремонту игровых площадок. Для детей в спальных корпусах уже оборудованы санитарные комнаты, на кухне установлена новая техника, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Всего в летнюю кампанию 2023 года планируют работу 28 стационарных загородных детских лагерей, где смогут отдохнуть более 16 000 детей. Продолжается прием документов на получение путевок и сертификатов.

Дополнительная информация по отдыху и оздоровлению детей по телефонам горячей линии: 78-60-60, 72-72-23.

Фото правительства Тамбовской области