Первая смена в тамбовских детских лагерях стартует 27 мая

Лагеря ждут юных тамбовчан

27 мая детские лагеря Тамбовской области примут юных жителей региона. Сейчас идет подготовка к этому событию: обновляются коммуникации, ремонтируются полы, красятся стены. Территория освобождается от мусора и обрабатывается от клещей.

- В детском лагере «Солнечный» планируется отремонтировать прачечную и установить новые стиральные машины. Кроме того, до начала сезона здесь закончат работы по ремонту игровых площадок. Для детей в спальных корпусах уже оборудованы санитарные комнаты, на кухне установлена новая техника, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Всего в летнюю кампанию 2023 года планируют работу 28 стационарных загородных детских лагерей, где смогут отдохнуть более 16 000 детей. Продолжается прием документов на получение путевок и сертификатов.

Дополнительная информация по отдыху и оздоровлению детей по телефонам горячей линии: 78-60-60, 72-72-23.

Фото правительства Тамбовской области