Тамбовчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу пива подростку

В суде вынесли приговор продавцу, которую поймали а продаже пива несовершеннолетнему. Инцидент произошел 23 января в 22 часа 15 минут. Жительница города Котовска, работая продавцом-кассиром в одном из магазинов, умышленно продала подростку две бутылки пива. В суде женщина признала свою вину и раскаялась.

- Продавца признали виновной в преступлении по ст.151.1 УК РФ, ей назначили штраф в размере 50 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор суда не вступил в законную силу.