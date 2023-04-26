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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 11:19

Тамбовчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу пива подростку

На преступление женщина пошла осознанно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде вынесли приговор продавцу, которую поймали а продаже пива несовершеннолетнему. Инцидент произошел 23 января в 22 часа 15 минут. Жительница города Котовска, работая продавцом-кассиром в одном из магазинов, умышленно продала подростку две бутылки пива. В суде женщина признала свою вину и раскаялась.

- Продавца признали виновной в преступлении по ст.151.1 УК РФ, ей назначили штраф в размере 50 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор суда не вступил в законную силу.