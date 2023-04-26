За первый квартал 2023-го в Тамбовской области нашли 17 фальшивок

В I квартале 2023 года в банковской системе региона выявили 17 купюр, имеющих признаки подделки, что на 55% меньше, чем годом ранее. Такие данные сообщают в региональном отделении Банка России. Как и прежде, для фальшивомонетчиков представляют наибольший интерес поддельные банкноты крупных номиналов. Пятитысячные подделки составили почти 65% (11 шт.) от общего числа обнаруженных за первые три месяца текущего года. Также было выведено из обращения 2 поддельные банкноты номиналом две тысячи рублей и 4 тысячерублёвые фальшивки. Кроме того, в наличной валюте выявлена одна поддельная стодолларовая банкнота США.

- Если в руках оказалась банкнота, которая вызывает сомнение, ни в коем случае не следует пытаться избавиться от нее, расплатившись ею, например, в магазине. Лучше заявить о своей находке сотрудникам полиции, - напомнил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.