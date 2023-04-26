Памятник Зое Космодемьянской перешел в собственность Тамбова

До сих пор памятник находился в федеральной собственности Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Памятник Зое Космодемьянской на улице Советской в Тамбове, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, безвозмездно передан из федеральной собственности в муниципальную. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты Тамбовской городской думы на очередном заседании.

- Инициатива о передаче памятника городу принадлежала Росимуществу, - сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказали в мэрии Тамбова, этот вопрос обсуждался уже много лет. Памятник нашей героической землячке является знаковым для города и региона.

Памятник Зое Анатольевне был установлен на улице Советской в 1947 году в честь посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В последующем вокруг него был разбит одноименный сквер.