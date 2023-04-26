Почетным гражданином Тамбова в этом году стал заведующий нейрохирургическим отделением больницы №2 Юрий Чиркин

Юрий Чиркин отдал нейрохирургии больше полувека Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали предложение администрации города о присвоении заведующему нейрохирургическим отделением городской клинической больницы №2 им. Арх. Луки Юрию Николаевичу Чиркину звания Почетный гражданин города Тамбова.

- Соответствующее решение принято сегодня на очередном заседании думы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Юрий Николаевич отдал нейрохирургии более 50 лет. Именно он стоял у истоков появления нейрохирургического корпуса в Тамбове. За год доктор делает более сотни сложнейших операций. На его личном счету масса спасенных жизней и чудесных историй сохранения здоровья, ряд внедренных медицинских методик.