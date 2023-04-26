На 9 улицах Тамбова не будет света

27 апреля в Тамбове планируются отключения света. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

На время ремонта трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30

- ул. Аэрологическая, д. 16-26А;

- ул. Островитянова, д. 17-26;

с 14:30 час. До 16:30

- ул. Носовская, д. 4-8;

- ул. Коммунальная, д. 22-22/10;

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00СНТ по Рассказовскому ш.

На время опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Солнечная, д. 4-8;

- ул. Фрунзе, д. 13-58;

- ул. Физкультурников, д. 8-16;

- пр. Физкультурников, д. 2-13.