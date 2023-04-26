В Тамбове на Цне началось возведение временной плотины

Уровень воды в реке должен будет подняться Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове стартовали работы по сооружению временной перемычки на реке Цна. Это позволит обеспечить оптимальный уровень воды на время купального сезона. Установлена она должна быть к 1 мая.

Бетонные блоки ставят на плиты, уложенные на дне, которое обследовали водолазы перед началом работ. Для того, чтобы в месте перемычки снизить скорость течения, временно установили щиты на действующей плотине, за счет этого уровень воды реки уже поднялся на 70 сантиметров. После того, как перемычка будет полностью готова, уровень воды поднимется до отметки 112 сантиметров.

Строительные материалы заготовлены в достаточном количестве. Всего установят чуть более 200 новых блоков в три ряда. Конструкцию укрепят мешками с глиной.

- Решение о капитальном ремонте плотины принято. Проект подготовлен. На проведение работ из федерального бюджета выделено 323 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - По конкурсу определена подрядная организация. Работы на плотине начнут весной этого года и завершат к ноябрю 2025 года.

Из-за особенностей рыбоохранного законодательства проводить какие-либо работы на гидротехническом сооружении нельзя было до 10 июня. Тогда в областном правительстве

приняли решение рекомендовать администрации города Тамбова провести внеочередное заседание муниципальной комиссии по ЧС и ввести на территории города в границах канала реки Цны и прилегающей территории режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в Тамбове ввели локальный режим ЧС, который действует на канале реки и тамбовского водохранилища в границах улиц Набережная, Андреевская, С. Разина и Рассказовского шоссе.