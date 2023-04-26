В Тамбовской области вынесли приговор инженеру и трактористу сельхозозорганизации, по вине которых погиб рабочий

Мужчину смертельно травмировало бороной Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор инженеру производственного участка и трактористу-машинисту сельскохозяйственной организации, расположенной в Мичуринском районе. Мужчин признали виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

На следствии и в суде установили, что утром 18 июня прошлого года в поселке имени Калинина на территории сельскохозяйственной организации во время соединения сцепного устройства дисковой бороны с трактором тракторист–машинист, нарушив требования безопасности, подключил гидравлику к дисковой бороне, которая не была зафиксирована соединительным болтом, вследствие чего борона из-за перевеса опрокинулась назад и травмировала 47-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений сразу скончался.

Произошедшее также стало следствием отсутствия должного контроля за соблюдением требований охраны труда на производственном участке ответственным за это сотрудником - инженером.

- Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.